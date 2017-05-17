В Екатеринбурге из-за забега перекрывают центральные улицы: не будут ходить даже трамваи и троллейбусы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Екатеринбурге в воскресенье, 21 мая, центральные улицы закроют для проведения первого Всероссийского полумарафона «Забег», сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение трамваев будет перекрыто по проспекту Ленина на участке от Восточной до Гагарина, а также от Блюхера до Малышева. Ограничение вводится с 11 до 15 часов.
— С 8 утра до 16 часов троллейбусы не будут ходить по Мира на участке от Первомайской до Малышева по четной стороне, — уточнили в администрации.
Полумарафон «Забег» пройдет одновременно в 10 регионах России. Участники смогут преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров.
Забег стартует с 11 часов дня и продолжится до 15 часов по центру Екатеринбурга. Движение для автомобилистов и общественного транспорта будет закрыто на это время.
- Центр Екатеринбурга перекрывался для забега «Майская гроза» и первого в марафонской серии марафона «Европа — Азия». Обычно перекрытие центральных улиц вызывает у горожан недовольства.