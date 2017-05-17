Убивал людей, кошек и собак: подробности биографии живодера из Екатеринбурга

Двое котят и щенок алабая погибли от травм.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге в полиции возбудили уголовное дело на мужчину, который из окна третьего этажа выкинул домашних питомцев, сообщили 18 мая в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Котята и щенок алабая погибли, других животных приютили прохожие.

Сотрудники полиции установили личность живодера. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

– Пострадавших животных приютили соседи и прохожие. К сожалению, нескольким питомцам выжить не удалось. Местные жители сообщили, что подозреваемый гражданин временами вел себя агрессивно, употреблял наркотики. Сам злоумышленник при опросе сотрудниками полиции вел себя неадекватно, отрицал как правонарушение, так и тот факт, что у него вообще содержались домашние животные, – сообщили в полиции.

Подразделением дознания отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении мужчины «Жестокое обращение с животными».

В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые действия, направленные на закрепление доказательственной базы и привлечение мужчины к предусмотренной законом ответственности. По закону, максимум, что может получить убийца животных, — это полгода административного ареста и штраф.