Убивал людей, кошек и собак: подробности биографии живодера из Екатеринбурга

Двое котят и щенок алабая погибли от травм.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Екатеринбурге в полиции возбудили уголовное дело на мужчину, который из окна третьего этажа выкинул домашних питомцев, сообщили 18 мая в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Котята и щенок алабая погибли, других животных приютили прохожие.
Сотрудники полиции установили личность живодера. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за убийство.
– Пострадавших животных приютили соседи и прохожие. К сожалению, нескольким питомцам выжить не удалось. Местные жители сообщили, что подозреваемый гражданин временами вел себя агрессивно, употреблял наркотики. Сам злоумышленник при опросе сотрудниками полиции вел себя неадекватно, отрицал как правонарушение, так и тот факт, что у него вообще содержались домашние животные, – сообщили в полиции.
Подразделением дознания отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении мужчины «Жестокое обращение с животными».
В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые действия, направленные на закрепление доказательственной базы и привлечение мужчины к предусмотренной законом ответственности. По закону, максимум, что может получить убийца животных, — это полгода административного ареста и штраф.
- В субботу, 13 мая, на Компрессорном из окна третьего этажа мужчина выбросил пять котят, щенка и кролика в клетке. Очевидцы сообщали, что выбросил животных местный житель, который часто пьет.
- Двух котят спасти не удалось, еще трое выжили, их забрала себе местная жительница. Щенок, у которого диагностировали ушиб внутренних органов и перелом таза, умер ночью дома у ветеринара.