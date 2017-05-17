В Екатеринбурге построят Дворец дзюдо в японском стиле

В спорткомплексе будут проводиться соревнования уровня чемпионата Европы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Академическом появится Дворец дзюдо на 2500 зрителей, сообщили в администрации Екатеринбурга 18 мая.
Градсовет Екатеринбурга одобрил проект Дворца дзюдо. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, строительство спорткомплекса будет включено в государственную программу, что позволит рассчитывать на финансирование из федерального бюджета.
Будущий Дворец дзюдо расположится в границах улицы Чкалова и парка в Академическом. Площадь спортивного комплекса, который будет построен в японском стиле, составит более 14,5 тысячи квадратных метров, общая площадь участка вместе с прилегающей территории - более 31 тысячи квадратных метров.
- В спорткомплексе будут проводиться соревнования уровня чемпионата Европы. Здание будет также включать тренировочный зал, тренажерный зал и раздевалки.