В Екатеринбурге силовики проводят обыски в офисе информагентства Ura.ru

Обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Екатеринбурге в офисе информационного агентства Ura.ru проходят обыски, сообщает «АиФ-Урал» 18 мая.
Сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу о клевете, которое возбудили в отношении журналиста информагентства Юлии Литвиненко по заявлению бывшего генерального прокурора РФ Юрия Скуратова.
Силовики пришли в офис Ura.ru в половине 11 утра 18 мая. Обыски идут на рабочих местах главного редактора Ивана Некрасова и Юлии Литвиненко, сотрудники правоохранительных органов ищут материалы, которые могут иметь занчение для уголовного дела. Остальные сотрудники агентства продолжают работу.
- Уголовное дело возбудили после публикации материалов о судебных разбирательствах в отношении завода «Вентпром», расположенного в свердловском городе Артемовский. Подробнее здесь.
- В материалах Юлии Литвиненко указывалось, что Юрий Скуратов, который является совладельцем «Вентпрома», мог повлиять на арбитражные решения на одном из этапов разбирательств.