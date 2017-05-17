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Купил машину и потерял ее: в Екатеринбурге судебные приставы забрали автомобиль за долги прежнего владельца

Купил машину и потерял ее: в Екатеринбурге судебные приставы забрали автомобиль за долги прежнего владельца
16+
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге мужчина купил автомобиль, который был в залоге у банка, и в итоге лишился его. Машину забрали судебные приставы, рассказали 18 мая в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
 
В Железнодорожный отдел службы судебных приставов поступил исполнительный лист об изъятии автомобиля «Опель Антара» у должника, чтобы передать его на хранение взыскателю или лицам, с которыми заключен соответствующий договор.
 
Как оказалось, должник уже успел продать машину. О том, что автомобиль был в залоге у банка, покупателя предупредили, но он тем не менее решил купить иномарку.
 
В рамках исполнительного производства судебные приставы выехали по местонахождению транспортного средства, новый владелец отказался сотрудничать с представителями власти и грозился снять колеса машины, утверждая, что покупал ее без них, однако ему не позволили. Теперь забрать он их сможет только через суд.
 
Автомобиль был эвакуирован и передан с ключами взыскателю – кредитной организации.
  • УФССП России по Свердловской области призывает быть бдительными и проверять лиц, с которыми планируется заключать сделки, на наличие задолженности на официальном сайте УФССП России по Свердловской области.
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Марина Подкорытова, 18.05.2017, 15:32
Тэги: Суд, Авто, Видео
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