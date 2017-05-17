В Екатеринбурге таксист пугает пассажиров концом света в этом году

В компании пообещали проверить водителя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

Таксист из Екатеринбурга, работающий в «Максиме», призывает своих пассажиров спасаться от скорого конца света, который, по его словам, наступит в ноябре этого года. Мужчина советует горожанам срочно отправиться в церковь, сообщает сегодня, 18 мая, ЕАН.

- Таксист утверждал, что во время апокалипсиса все грешники сгорят на земле. Тех людей, которые замолили грехи в церкви, бог заберет на небо и спасет. Мужчина еще сказал, что те, кто находятся на распутье, вскоре будут пропадать. Он говорил: «Вы можете обнаружить, что ваш близкий человек исчез, осталась лишь одежда. Это значит, что он был телепортирован в пустыню, где очищается от своих грехов, - рассказал журналистам очевидец.