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В Екатеринбурге в Градсовете обсуждают перенос храма-на-воде на сушу

В Екатеринбурге в Градсовете обсуждают перенос храма-на-воде на сушу
16+
Фото: пресс-служба епархии Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге члены Градсовета сегодня, 18 мая, обсуждали перенос храма святой Екатерины с пруда на сушу, написал e1.
 
Как проговорились специалисты, для него сейчас есть вариант площадки примерно напротив пруда, где раньше «Атомстройкомплекс» планировал строить небоскреб у «Космоса». Площадка расположена рядом со стрелкой возле Динамо — сейчас храм предполагается возвести там, на насыпном острове прямо в акватории пруда.  
 
При этом сам архитектор храма Михаил Голобородский не подтвердил никакие изменения местоположения собора святой Екатерины. Он также отметил, что обсуждается расширение берега бухты около кинотеатра.
 
Михаил Вяткин уточнил, что это была свободная инициатива городских проектировщиков, не включенная в повестку совета.

— Эта идея все еще будоражит людей, и в профессиональной среде до сих пор наблюдается раскол. В любом случае интересно посмотреть какие-либо новеллы, если они появляются. В данном случае это место для собора уже обсуждалось, только раньше – просто на словах, а теперь и рендеры появились, — сказал архитектор.

  • Идея храма-на-воде уже получила одобрение на первом заседании областного Градсовета и на обсуждении рабочей группы при губернаторе. 
  • В городе появился Комитет Городского пруда, который намерен бороться за сохранение пруда в нынешнем виде без различных построек на нем. Акция «Обними пруд», которую проводят уже второй раз, собрала больше тысячи человек.
  • Высота храма святой Екатерины составит 62 метра, площадь здания — около 500 квадратных метров. Инициаторами и инвесторами выступает руководство УГМК и РМК. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 18.05.2017, 19:35
Тэги: Жизнь в городе, Храм святой Екатерины
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