В Екатеринбурге в Градсовете обсуждают перенос храма-на-воде на сушу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге члены Градсовета сегодня, 18 мая, обсуждали перенос храма святой Екатерины с пруда на сушу, написал e1.

Как проговорились специалисты, для него сейчас есть вариант площадки примерно напротив пруда, где раньше «Атомстройкомплекс» планировал строить небоскреб у «Космоса». Площадка расположена рядом со стрелкой возле Динамо — сейчас храм предполагается возвести там, на насыпном острове прямо в акватории пруда.

При этом сам архитектор храма Михаил Голобородский не подтвердил никакие изменения местоположения собора святой Екатерины. Он также отметил, что обсуждается расширение берега бухты около кинотеатра.

Михаил Вяткин уточнил, что это была свободная инициатива городских проектировщиков, не включенная в повестку совета.

— Эта идея все еще будоражит людей, и в профессиональной среде до сих пор наблюдается раскол. В любом случае интересно посмотреть какие-либо новеллы, если они появляются. В данном случае это место для собора уже обсуждалось, только раньше – просто на словах, а теперь и рендеры появились, — сказал архитектор.