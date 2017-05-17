В Екатеринбурге возле Южного автовокзала построят пять новых кварталов

Площадь жилья составит 400 тысяч квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017

В Екатеринбурге 18 мая пройдут публичные слущания по проекту застройки квадрата улиц Щорса - 8 марта - Островского - Московская, сообщает Znak.com 17 мая. Это завершающий проект свердловского министерства строительства по созданию микрорайона «Юг-Центр».

Проект включает строительство более 400 тысяч квадратных метров жилья, что согласовано с генеральным планом развития Екатеринбурга. Также в несколько раз увеличится количество парковок и территория общего пользования. Участники публичных слушаний рассмотрят проекты двух жилых комплексов, которые планируется разместить на улице Московской, и трех - на улице Островского.

В границах улиц Щорса - Московская - Циолковского - Айвазовского предлагается построить девять домов высотой от 18 до 26 этажей, двух подземных стоянок на 120 и 400 мест и пятиэтажной парковки на 300 мест. Второй квартал в границах улиц Циолковского - Московская - Авиационная - Айвазовского будет включать дома высотой от 5 до 33 этажей и две подземные парковки на 400 машиномест каждая. Кварталы на улице Островского застроят домами высотой до 25 этажей с подземными парковками.