В Свердловской области прокуратура заставила управляющую компанию мыть подъезды еженедельно

Жильцам многоквартирных домов приходилось мыть лестничные площадки самостоятельно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Новолялинском районе прокуратура обязала УК «Родной поселок» делать влажную уборку подъездов еженедельно, сообщили в пресс-службе ведомства 18 мая.
Во время прокурорской проверки ООО «Родной поселок» выяснилось, что собственники и арендаторы квартир в поселке Лобва платят за содержание жилья по минимальной муниципальной ставке, в которую включена услуга по уборке подъездов.
При этом жильцам домов приходилось самостоятельно мыть подъезды и лестничные клетки, устанавливая дежурства по этажу, так как управляющая компания «Родной поселок» не желала этого делать. Однако уборка подъездов входит в минимальный перечень услуг по содержанию общих помещений многоквартирных домов, а УК обязаны обеспечивать благоприятные условия проживания людей.
- Прокуратура направила директору УК представление с требованием устранить нарушения. Виновных сотрудников компании привлекли к дисциплинарной ответственности.
- С 10 мая управляющая компания начала проводить уборку подъездов в Лобве еженедельно.