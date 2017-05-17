Вертолетное такси будет курсировать между Екатеринбургом и перевалом Дятлова

Рейсы будут совершаться еженедельно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
Вертолет будет доставлять туристов на перевал Дятлова раз в неделю, сообщает Ura.ru 18 мая.
Добраться до перевала Дятлова не просто - у туристов на это уходит несколько дней, а желающих посетить загадочное место немало: люди едут на север Свердловской области со всей страны. Чтобы облегчить путь до перевала, екатеринбургский клуб путешественников «Дикий север» организовал для туристов вертолетное такси - еженедельно вертолет будет отправляться на перевал Дятлова.
Такая возможность появилась благодаря другу клуба путешественников, который купил в Ивделе аэродром. Ми-8 будет вылетать из Екатеринбурга, садиться в Ивделе для дозаправки, а затем отправляться уже на перевал Дятлова. После перевала вертолет будет следовать на гору Отортен, к геологическому памятнику - плато Мань-пупу-нёр в Коми или к мансийским болванам - Столбам Выветривания.
- В 50-х годах прошлого века на перевале при загадочных обстоятельствах погибла тургруппа студентов из Свердловска. Что именно стало причиной гибели девяти ребят, неизвестно до сих пор.