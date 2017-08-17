Екатеринбургское предприятие задерживало зарплату 505 сотрудникам

Общая сумма долга – 15 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Прокуратура Екатеринбурга вступилась за сотрудников ОАО "Инженерный центр энергетики Урала". На предприятии не выплачивали зарплату в июне и июле этого года. Общий долг перед 505 работниками составил 15,3 миллиона рублей.
– Вопрос погашения задолженности по заработной плате взят прокуратурой Екатеринбурга на особый контроль, – сообщили в ведомстве.
- После рабочего совещания, на котором отчитался генеральный директор предприятия и мер прокурорского реагирования, долги по зарплате были полностью погашены 17 августа.
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