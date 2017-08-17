Экспедиция отправится на поиски самолета, рухнувшего под Нижним Тагилом в 1942 году

Фото: Wikimedia Commons. ИЛ-2. Такой самолет упал под Нижним Тагилом в 1942 году

Предположительно, на борту ИЛ-2 находились директор и заместитель главного инженера Воронежского авиационного завода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Специальная экспедиция отправится на поиски самолета, потерпевшего крушение под Нижним Тагилом в 1942 году, сообщили в областном департаменте информполитики.

Два года назад у горы Старик-Камень под Нижним Тагилом нашли обломки аппарата. Его поиски с 21 по 27 августа будут вести члены областных отделений общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших в войне. На борту советского ИЛ-2, предположительно, находились директор Воронежского авиационного завода Матвей Шенкман и заместитель главного инженера завода Л. Львов.

В мае 1942 года самолет вылетел в Нижний Тагил, но из-за сложных погодных условий врезался в гору Шайтан в 50 километрах от города.

В 2015 году обломки самолета нашел тагильчанин, после чего в район крушения выехала первая экспедиция, которая нашла двигатели с номерами, щасси, фрагменты общивки, инструменты, гильзы от сигнальной ракетницы и человеческие останки. Позже поисковики нашли орден Ленина, принадлежавший Матвею Шенкману, который наладил производство штурмовиков ИЛ-2. Новая экспедиция намерена поставить точку в этой истории.