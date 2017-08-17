«Это нервная лотерея»: мнение екатеринбуржцев о повременном тарифе

В качестве оптимального варианта многие пассажиры предложили ввести билет на 45 минут за 30 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Со вторника, 15 августа, в Екатеринбурге стартовал второй этап тестирования повременных "Екарт" . Теперь к нему подключились и муниципальные автобусы.



При подведении При подведении первых итогов тестирования повременного тарифа основной проблемой, по жалобам горожан, стало то, что за полчаса мало кто успевал совершить пересадку и воспользоваться вторым видом транспорта.

Не хватает времени

По мнению екатеринбурженки Алисы, надо иметь как минимум две "Екарты": одну для коротких поездок, другую – для длинных.

– Не удается уложиться в поездку за полчаса, так как на остановках долго нет транспорта. Хотя сам путь занимает немного времени, – уточнила она.

По словам других тестировщиков, им также не хватает времени на пересадку.

– Мне пришлось заплатить во второй раз, потому как от "Вторчермета" в сторону центра мы тащились до первой пересадки 37 минут. Водителю спешить некуда: на Куйбышева остановился поболтать с водителем встречного трамвая. Выходит, что 30-минутный тариф – это просто 401-й способ честного отъема денег у населения, – считает жительница города Антонина.

Но больше других свое недовольство новыми тарифами высказывал тестировщик Алексей:

– Получаса еле хватает, чтобы добраться до пересадочного пункта, но на саму пересадку времени почти не остается. Всю дорогу вместо чтения книжки ты на нервах сидишь в приложении отслеживания маршрутов, а при пересадке часто оказываешься в полном трамвае, где кондуктор может просто поздно подойти. В итоге пересадочный тариф превращает поездку в нервную лотерею.

Кроме того, некоторые тестировщики жалуются, что у многих кондукторов неправильно настроены валидаторы, из-за чего теряются драгоценные минуты. Однако специалисты компании "И-сеть", которая занимается обслуживанием "Екарт", уверяют, что время всех терминалов синхронизировано по единому серверу, интервал всегда сохраняется и говорить об "украденных" минутах здесь нельзя.

Тариф на 45 минут

При этом, как рассказал НАШЕЙ генеральный директор компании "И-Сеть" Павел Ведерников, особых жалоб от горожан не поступало.

– Никаких серьезных сбоев в работе не было. Говорят, что не хватает 30 минут, и предлагают ввести тариф на 45. Теоретически это возможно, но будет слишком сложно вводить три тарифа, у нас и так их 28 – это больше, чем в других городах России. Но тестирование трамваев и троллейбусов еще продолжается, а с 15 августа к нему присоединились все автобусы МОАП. Это более 50 "бортов". Все выводы по итогам этого тестирования мы передадим в октябре в администрацию города, где и будут решать, какие именно повременные тарифы будут действовать и с какого числа, – прокомментировал Ведерников.