«Это нервная лотерея»: мнение екатеринбуржцев о повременном тарифе

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
При подведении первых итогов тестирования повременного тарифа основной проблемой, по жалобам горожан, стало то, что за полчаса мало кто успевал совершить пересадку и воспользоваться вторым видом транспорта.
Не хватает времени
– Не удается уложиться в поездку за полчаса, так как на остановках долго нет транспорта. Хотя сам путь занимает немного времени, – уточнила она.
– Мне пришлось заплатить во второй раз, потому как от "Вторчермета" в сторону центра мы тащились до первой пересадки 37 минут. Водителю спешить некуда: на Куйбышева остановился поболтать с водителем встречного трамвая. Выходит, что 30-минутный тариф – это просто 401-й способ честного отъема денег у населения, – считает жительница города Антонина.
– Получаса еле хватает, чтобы добраться до пересадочного пункта, но на саму пересадку времени почти не остается. Всю дорогу вместо чтения книжки ты на нервах сидишь в приложении отслеживания маршрутов, а при пересадке часто оказываешься в полном трамвае, где кондуктор может просто поздно подойти. В итоге пересадочный тариф превращает поездку в нервную лотерею.
Тариф на 45 минут
– Никаких серьезных сбоев в работе не было. Говорят, что не хватает 30 минут, и предлагают ввести тариф на 45. Теоретически это возможно, но будет слишком сложно вводить три тарифа, у нас и так их 28 – это больше, чем в других городах России. Но тестирование трамваев и троллейбусов еще продолжается, а с 15 августа к нему присоединились все автобусы МОАП. Это более 50 "бортов". Все выводы по итогам этого тестирования мы передадим в октябре в администрацию города, где и будут решать, какие именно повременные тарифы будут действовать и с какого числа, – прокомментировал Ведерников.
- Сейчас в тестировании тарифа участвуют около 100 волонтеров. Но регулярно совершают поездки примерно 60 человек. С 15 июля по новым "Екартам" проехали всего 691 раз. Но большинстве случаев тестировщики не делали пересадок или ограничивались всего одной.
- Если тестирование пройдет успешно, то повременную "Екарту" могут ввести уже в конце 2017 года.
- Метро и частных перевозчиков к повременному тарифу подключать не планируют.