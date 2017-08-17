Из центра Екатеринбурга пустили прямую «Ласточку» до Кузино

Для проезда придется покупать два билета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Свердловская железная дорога пустит прямой электропоезд "Ласточка" с остановки Первомайская до станции Кузино.

Однако, чтобы доехать без пересадки, придется покупать два билета. Один на поезд №7055, другой на поезд №7085 по маршруту Первомайская – Екатеринбург-Пассажирский.

В 17:21 "Ласточка" отойдет с перрона Первомайской и уже через 6 минут окажется на главном вокзале Екатеринбурга. Оттуда поезд продолжит движение в Кузино. Во время стоянки пассажиры могут не покидать вагон.

Стоимость из центра города до железнодорожного вокзала составит 28 рублей, как в общественном транспорте. Билет до Кузино обойдется в 114 рублей.

Также будут действовать все виды льгот, установленные федеральным и региональным законодательством.

Приобрести такой билет можно в кассах на остановке Первомайская, в терминалах самообслуживания или через мобильное приложение "Пригород".

При самостоятельном оформлении проездного документа нужно выбрать поезд №7085Г сообщением Первомайская – Екатеринбург-Пассажирский.

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