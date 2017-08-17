Женщина умерла в скорой по пути в больницу: пожар в Ревде унес жизни трех человек

В МЧС отметили, что трагедии можно было избежать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В ночь на 18 августа в частном доме в Ревде произошел пожар. Огонь унес жизни трех человек. 16-летний подросток находится в больнице. Медики поставили ему диагноз отравление продуктами горения.

Как рассказали НАШЕЙ в отделе ГО и ЧС администрации Ревды, огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме на улице Северной в два часа ночи. Погибли 34-летняя Зинаида С. и ее 78-летняя родственница Валентина Д. Личность третьего погибшего – мужчины 23 лет – сейчас устанавливается. Предположительно, он пришел к семье в гости.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасателям потребовалось два часа, чтобы справиться с огнем.

– В считанные минуты огнеборцы прибыли к месту вызова на улицу Северную, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – К этому моменту уже открытым пламенем горели надворные постройки, входная дверь в дом и его кровля, деревянные конструкции способствовали быстрому распространению огня. Мгновенно оценив обстановку, пожарные через окна дома, вскрыв железные решетки, проникли внутрь. Четверо человек, спавших в сильно задымленных комнатах дома, пожарные на руках вынесли через окна на улицу и передали медикам.

Медики пытались реанимировать Зинаиду С., пока везли ее в больницу на скорой, однако врачам так и не удалось спасти женщину.

Пожарные дознаватели и следователи пытаются выяснить причины произошедшего. Сейчас рассматриваются две версии причины пожара: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрохозяйства, сообщили в МЧС.

– Следственным отделом по городу Ревда СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), – сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что трагедии можно было избежать, если бы в доме были установлены автономные пожарные извещатели, которые могли разбудить людей.

Напомним, в начале года в Асбесте во время пожара в частном доме погибли два человека.

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