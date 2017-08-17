К салюту похолодает: прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные

19 и 20 августа в городе ожидаются дожди.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Предстоящие выходные в Екатеринбурге подарят горожанам не только концерты ко Дню города, но и преимущественно теплую и ясную погоду.

По информации свердловского гидрометцентра, в субботу, 19 августа, воздух прогреется до +20. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ближе к концу праздничных мероприятий похолодает до +15, так что одевайтесь теплее.

В воскресенье будет малооблачно: утром +15…+18 тепла, днем до +21 с дождем. Вечером синоптики обещают +17 градусов.

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