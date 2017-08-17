Обвиняемый в мошенничестве бард Новиков рассказал о деле «Бухты Квинс» на своей новой странице в Facebook

Шансонье назвал предъявленное ему обвинение незаконным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Директор екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков завел аккаунт в Facebook, где пишет о "Бухте Квинс", по делу которой он обвиняется в крупном мошенничестве.

В своем первом посте Новиков заявил, что предъявленное ему обвинение не основано на законе и "сляпано из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз". По словам Новикова, первая экспертиза, проведенная в 2016 году, показала, что для кооператива "Бухта Квинс" построено на 15 миллионов больше, чем собрали пайщики. После этого, по мнению барда, дело нужно было закрыть.

– Очевидно, что это дело заказное и преследует собой единственную цель – любым способом сделать меня виновным. С самого начала следствие всячески препятствует завершению строительства. Отказывается выдавать техническую и проектную документацию, без которой ведение строительства невозможно. Застройщику пришлось это делать заново. Сегодня следствие препятствует передаче домов пайщикам, а именно, отказывается выдать изъятые в офисе договоры между кооперативом и застройщиком, без которых оформление прав собственности пайщиков на квартиры невозможно! – пишет Новиков.

При этом бард отметил, что свердловская прокуратура в этом деле – единственная сторона, "твердо и достойно стоящая на стороне закона". Поэтому Новиков уверен, что "правда восторжествует".