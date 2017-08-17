Наверх
В Свердловской области накрыли крупнейшее в УрФО производство поддельного алкоголя
16:49, сегодня
Матч "Урал" – ЦСКА покажут в центре Екатеринбурга
16:56, сегодня
Женщина умерла в скорой по пути в больницу: пожар в Ревде унес жизни трех человек
16:36, сегодня
"На меня упал шкафчик": в Верхней Пышме мальчик ослеп после травмы в детском садике
16:27, сегодня
Уважаемые работники строительного комплекса, коллеги и партнеры!
Путин наградил директора Екатеринбургского театра кукол
15:47, сегодня
В Кушве изъяли 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
15:06, сегодня
Под Каменском-Уральским Volkswagen насмерть сбил велосипедиста
14:44, сегодня
Почти как новостройка: как капремонт в Волчанске преобразил дома
В Верхней Салде парень покончил с собой в прямом эфире
14:33, сегодня
В Каменске-Уральском двухлетний малыш подавился конфетой и умер
14:14, сегодня
Суд признал выборы мэра в Богдановиче незаконными
13:54, сегодня
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
В Екатеринбурге дороги у 55 школ признали опасными для детей
13:49, сегодня
В Екатеринбурге ЕТТУ заплатит 60 тысяч рублей за царапину на Lexus
13:10, сегодня
В Екатеринбурге приставы арестовали унитазы и мебель для ванной у должника
12:39, сегодня
Екатеринбургский производитель измерительного оборудования увеличит производство вместе с Банком ВТБ и Корпорацией МСП
Выбираем пути объезда: как транспорт Екатеринбурга будет жить в День города
12:38, сегодня
В День города екатеринбуржцам напомнят о долгах
12:26, сегодня
Из центра Екатеринбурга пустили прямую "Ласточку" до Кузино
11:51, сегодня
ВТБ24 запускает специальную акцию «Драйвер»
Обвиняемый в мошенничестве бард Новиков рассказал о деле "Бухты Квинс" на своей новой странице в Facebook
11:35, сегодня
V международный фестиваль уличных театрализованных представлений #ЛицАУлиЦ - 2017
11:27, сегодня
Ночной пожар в Ревде: три человека погибли
11:21, сегодня
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
Большая ошибка Райана Рейнольдса: рецензия на фильм "Телохранитель киллера"
11:12, сегодня
"Урал" расстался с еще одним полузащитником
10:59, сегодня
"Это нервная лотерея": мнение екатеринбуржцев о повременном тарифе
10:45, сегодня2
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от финансовой пирамиды
10:43, сегодня
Екатеринбургское предприятие задерживало зарплату 505 сотрудникам
10:15, сегодня
Пьяная женщина стала виновником смертельного ДТП на Металлургов
09:56, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
На Луначарского трамвай протаранил легковушку
09:38, сегодня
Лекарства в аптеках могут подорожать уже к сентябрю
09:18, сегодня
Конкурсная программа на УРАЛКИНОФЕСТ 2017
09:01, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 19 по 20 августа: собираемся в центре, встречаем звездный десант и празднуем День города
08:49, сегодня
К салюту похолодает: прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные
08:41, сегодня
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
08:39, сегодня
В Екатеринбурге ограбили "Восточный экспресс банк"
08:19, сегодня
Без Екатеринбурга не было бы Эйфелевой башни и статуи Свободы: несколько интересных фактов из истории города
21:00, 17.08.20172
IPhone назван самым популярным в мире смартфоном в 2017 году
20:41, 17.08.2017
В Ирбите продавец ювелирного магазина украла 400 тысяч, чтобы погасить кредиты
19:30, 17.08.2017
В Екатеринбурге через год откроют второй "Леруа Мерлен"
19:25, 17.08.2017
Для переиздания путеводителя по Екатеринбургу вновь собирают деньги с горожан
19:05, 17.08.2017
Официально: Чисамба Лунгу покинул "Урал"
18:45, 17.08.2017
Опубликован топ-10 самых популярных подержанных иномарок в России
18:26, 17.08.2017
В Нижнем Тагиле уже неделю ищут 12-летнего подростка
18:05, 17.08.2017
Владимир Крикунов: "Это мой последний сезон в роли главного тренера"
17:52, 17.08.2017
В Екатеринбурге установили среднюю цену за квадратный метр
17:02, 17.08.2017
В центре Екатеринбурга загорелся автомобиль
16:53, 17.08.2017
В Екатеринбурге барду Новикову предъявили обвинение по делу "Бухты Квинс"
16:32, 17.08.2017
На ЕКАДе загорелся КамАЗ
16:18, 17.08.2017
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
16:15, 17.08.2017
Российское пиво может подорожать на 50 процентов
15:47, 17.08.2017
В Свердловской области 17-летний мотоциклист сбил мужчину на трассе
15:45, 17.08.2017
В Екатеринбурге отменили два автобусных маршрута
14:59, 17.08.20171
В Екатеринбурге возле Плотинки нашли труп мужчины
14:39, 17.08.20171
УрФУ вошел в десятку самых востребованных вузов
14:35, 17.08.2017

Путин наградил директора Екатеринбургского театра кукол

Путин наградил директора Екатеринбургского театра кукол
16+
Фото: Екатернбургский театр кукол
Ранее Петр Стражников уже был отмечен двумя другими наградами федерального уровня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Президент России Владимир Путин присвоил директору Екатеринбургского театра кукол Петру Стражникову звание "Заслуженный работник культуры РФ". Приказ о награждении появился на официальном портале правовой информации. 

Ранее он уже был отмечен двумя наградами федерального уровня: нагрудный знак "За достижения в культуре" в 2002 году и благодарность президента Российской Федерации в 2009.

- На сегодняшний день Екатеринбургский театр кукол под руководством Петра Стражникова является одним из центров кукольной культуры в России. Постановки театра неоднократно номинировались на получение Национальной театральной премии "Золотая маска". В ноябре этого года театр отметит 85-летний юбилей, - говорится в сообщении театра.

Трудовую деятельность Стражников начинал слесарем Невинномысского химкомбината. По окончании Горьковского театрального училища работал актером в Челябинском театре кукол с 1980 по 1990 год.

  •  С 1990 по 2001 годы – директор Екатеринбургского театра кукол, следующие десять лет – заместитель министра культуры Свердловской области.
  • В 2010 году Стражников вернулся на прежний пост в Екатеринбургский театр кукол.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 18.08.2017, 15:47
Тэги: Культура, Жизнь в городе, Образование
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Семья Авто Погода Животные Психология Самолет Фото Культура Путин Бизнес Корь Конкурсы Тест Музыка Розыск Ловец покемонов Транспорт Общественный транспорт Храм святой Екатерины Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Отключение света Уралмаш, Эльмаш Грипп в Екатеринбурге Суд Транспортная реформа Взятки Интернет Ошибки врачей Мотоциклы Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Обрушение крыши на Калинина Дорожные воины Необычное Политика МЧС Отдых В Екатеринбурге -40 градусов Экономия Взрыв ЖКХ Свердловской области Растения Убийство в Рахмангулово Видео Недвижимость ЖКХ Отношения Шоу-бизнес Лайфхак Происшествия СМИ Убийство Ирины Вахрушевой Военный репортаж Эксклюзив Мужчины Дом-2 Екатеринбуржцы в разных странах Хэллоуин-2015 Секс Криминал История успеха Пожар Жизнь в городе Медицина Дело Пьянкова Студенты Знаменитости Развлечения Деньги Волейбол Приговор Лошагину Дети ВУЗ Скандал с Новиковым ДТП Сибирская язва В Египте разбился самолет с российскими туристами Биатлон Репортаж Новости России Позитив Горячее Грипп Недвижимость Свердловской области Афиша Новый год Кто заработал Война ритуальных агентств ИГИЛ Приостановка полетов в Египет Расстрел Футбол ЧМ-2018 Высокие технологии Образование Доска позора Слухи Бэби-боксы Статистика Гололед Мода Голодовка в колонии 9 мая Мультимедиа Личное Скорая помощь Рецензия Производство Религия Строительство Выставки Еда Финансы Здоровье Баскетбол Самолет Минобороны упал в Якутии Новости дня Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Интервью Рейтинг История Екатеринбурга Туризм Мировые новости Смерть Пусть говорят Красота Парковки Истории 9 мая Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Крушение самолета под Ростовом ЗАГС Спорт Катастрофа Расписание Опрос Школа Кризис и санкции Ельцин-центр Скандалы Мистика ГИБДД Хоккей Коллекторы Расстрел на Депутатской Новости Дороги Искусство Горящие авто Экономика Женщины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru