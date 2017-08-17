Путин наградил директора Екатеринбургского театра кукол

Ранее Петр Стражников уже был отмечен двумя другими наградами федерального уровня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Президент России Владимир Путин присвоил директору Екатеринбургского театра кукол Петру Стражникову звание "Заслуженный работник культуры РФ". Приказ о награждении появился на официальном портале правовой информации.

Ранее он уже был отмечен двумя наградами федерального уровня: нагрудный знак "За достижения в культуре" в 2002 году и благодарность президента Российской Федерации в 2009.

- На сегодняшний день Екатеринбургский театр кукол под руководством Петра Стражникова является одним из центров кукольной культуры в России. Постановки театра неоднократно номинировались на получение Национальной театральной премии "Золотая маска". В ноябре этого года театр отметит 85-летний юбилей, - говорится в сообщении театра.

Трудовую деятельность Стражников начинал слесарем Невинномысского химкомбината. По окончании Горьковского театрального училища работал актером в Челябинском театре кукол с 1980 по 1990 год.

С 1990 по 2001 годы – директор Екатеринбургского театра кукол, следующие десять лет – заместитель министра культуры Свердловской области.

В 2010 году Стражников вернулся на прежний пост в Екатеринбургский театр кукол.

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