Россель выступил против сноcа телебашни

Он считает, что ее надо достраивать и запускать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Член Совета Федерации Эдуард Россель на "прямой линии" в "Областной газете" высказался против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге.
– Надо ее достроить. Там осталось всего 165 метров металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр – новый пункт притяжения для горожан, для молодежи, – уточнил Россель.
- На месте недостроенной телебашни областные власти совместно с УГМК планируют построить новую ледовую арену, которая станет домашней площадкой хоккейного клуба "Автомобилист".
- За снос телебашни выступил и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, отметив, что достраивать и использовать ее небезопасно.