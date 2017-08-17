Салют в честь Дня города в Екатеринбурге будет необычным

Его запустят сразу с пяти точек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В этом году на праздновании Дня города в Екатеринбурге салют будет запущен с понтонов в центре Городского пруда, а также с его отмелей.

– В этом году выстрелы фейерверка будут из пяти точек. Мы будем использовать сухую зону городского пруда, и будет понтон в центре Городского пруда, который будет дополнять эти точки с земли. Фейерверк должен получиться неординарным, красивым, запоминающимся, – отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

До салюта весь день горожан будут развлекать на десятках праздничных площадок. Концерт звезд на Плотинке стартует в 18.00. Салют начнется в 22.30 в субботу, 19 августа.

К салюту похолодает: прогноз погоды в Екатеринбурге на выходные 19 и 20 августа в городе ожидаются дожди.

Выходные в Екатеринбурге c 19 по 20 августа: собираемся в центре, встречаем звездный десант и празднуем День города.

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