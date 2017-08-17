Суд признал выборы мэра в Богдановиче незаконными

Дело закончилось в пользу Владимира Москвина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Областной суд Свердловской области признал недействительными выборы главы Богдановича, на которых победил Владимир Голованов.

Экс-мэра города Владимира Москвина оставили "за бортом" и даже не рассматривали его кандидатуру. Городская дума заявила, что он нарушил порядок подачи отказа в подписании документа.

Решение было принято 6 июля, и у главы округа было 10 дней на то, чтобы выразить свое отношение к документу. Однако вето было направлено только 17 июля.

После состоявшихся выборов Москвин подал иск.

– Прокурор в своем заключении говорил о том, что срок нарушен не был, так как, согласно законодательству, если последний срок подачи документов выпадает на воскресенье, то лицу дается еще один день для их предоставления, – говорится в заявлении облсуда.

Выслушав доводы обеих сторон, суд признал выборы нового мэра недействительными.

Стоит добавить, что в июне этого года в отношении Владимира Москвина было возбуждено уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

По версии следствия, сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.

Москвин возглавлял Богданович с 2012 года.

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