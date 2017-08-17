В День города екатеринбуржцам напомнят о долгах

Передвижной центр судебных приставов будет стоять на площади 1905 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В субботу, 19 августа, судебные приставы Екатеринбурга откроют свое отделение на площади 1905 года. В День празднования 294-летия города каждый сможет узнать о своих долгах в передвижном пункте ФССП.

Он будет располагаться с 11.00 до 15.00 в "Газели" с номером Е506АК.

– Мобильный пункт предоставит возможность уточнить информацию о своих долгах, оплатить налоги, штрафы ГИБДД, кредиты и иные виды задолженности, а также узнать о долгах по алиментам, – рассказали в пресс-службе ФССП.

Получение информации об имеющихся долгах позволит избежать ареста банковских счетов, запрета на выезд за границу и права на управление транспортным средством.

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