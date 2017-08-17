В Екатеринбурге дороги у 55 школ признали опасными для детей

Возле образовательных учреждений нет пешеходных переходов и фонарей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Сотрудники ГИБДД провели дороги у екатеринбургских школ и пришли к выводу, что 55 из них опасны для детей.

За летние каникулы автоинспекторы проверили подъездные пути к школам Екатеринбурга и по итогам проверок выдали 74 предписания с требованием устранить нарушения. У 55 школ дороги признаны опасными: на них отсутствуют пешеходные переходы и фонари, сообщили в управлении ГИБДД.

Так, у школы № 142 в Горном Щите нет пешеходного перехода со стороны улицы Колхозников и перехода, по которому дети могли бы безопасно пройти к школе. У школы на улице Эскадронной в Екатеринбурге отсутствует уличное освещение.