В Екатеринбурге ЕТТУ заплатит 60 тысяч рублей за царапину на Lexus

Оторвавшийся троллейбусный трос задел дорогую иномарку на улице Щербакова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Екатеринбурге суд взыскал с трамвайно-троллейбусного управления 60 тысяч рублей за поцарапанный Lexus, сообщили в пресс-службе облсуда.

В августе прошлого года водитель Lexus ехал по улице Щербакова в Екатеринбурге, когда возле дома № 59а машину поцарапал оборвавшийся контактный троллейбусный провод. Эксперты оценили ущерб в 172 тысячи рублей. Во время процесса в Ленинском районном суде, куда обратился владелец дорогой иномарки, водитель троллейбуса рассказал, что конец троса лежал не на проезжей части, а на земле.

Другие машины, по словам водителя ЕТТУ, объезжали трос, а Lexus проехал прямо по нему. То, что Lexus наехал на трос, подтвердил другой свидетель, а также записи видеокамеры троллейбуса, фото и справка о ДТП.