В Екатеринбурге ЕТТУ заплатит 60 тысяч рублей за царапину на Lexus

Оторвавшийся троллейбусный трос задел дорогую иномарку на улице Щербакова.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
В Екатеринбурге суд взыскал с трамвайно-троллейбусного управления 60 тысяч рублей за поцарапанный Lexus, сообщили в пресс-службе облсуда.
В августе прошлого года водитель Lexus ехал по улице Щербакова в Екатеринбурге, когда возле дома № 59а машину поцарапал оборвавшийся контактный троллейбусный провод. Эксперты оценили ущерб в 172 тысячи рублей. Во время процесса в Ленинском районном суде, куда обратился владелец дорогой иномарки, водитель троллейбуса рассказал, что конец троса лежал не на проезжей части, а на земле.
Другие машины, по словам водителя ЕТТУ, объезжали трос, а Lexus проехал прямо по нему. То, что Lexus наехал на трос, подтвердил другой свидетель, а также записи видеокамеры троллейбуса, фото и справка о ДТП.
- Суд установил, что причиной обрыва троса стало падение опоры, которая наклонилась в сторону проезжей части. В итоге судья признал владельца Lexus виновным в аварийной ситуации и отказал в удовлетворении иска.
- Владелец Lexus обжаловал решение в Свердловском областном суде, который признал обе стороны ДТП виновными. Степень вины истца при этом составила 70 процентов, ответчика – 30 процентов. В итоге с ЕТТУ взыскали 59 тысяч 444 рублей.