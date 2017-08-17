В новом здании есть стоматологический кабинет, два спортзала и мультимедийный класс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Екатеринбурге после реконструкции открылась гимназия № 39, расположенная на улице Союзной. 18 августа состоялась торжественная церемония открытия обновленного корпуса.

После реконструкции в гимназии появились улучшенные технологии, оборудование, подходы, современная мебель, сообщили в администрации города. Гимназия существует 75 лет, за которые старое здание пришло в негодность. Было принято решение построить новую школу, куда перевели гимназистов на время реконстуркции.

Теперь в гимназии даже есть свой стоматологический кабинет для учеников и преподавателей, а также мультимедийный класс с функциями конференц-зала, два спортзала.