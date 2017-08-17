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В Екатеринбурге после реконструкции открылась гимназия № 39

В Екатеринбурге после реконструкции открылась гимназия № 39
16+
Фото: екатеринбург.рф
В новом здании есть стоматологический кабинет, два спортзала и мультимедийный класс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Екатеринбурге после реконструкции открылась гимназия № 39, расположенная на улице Союзной. 18 августа состоялась торжественная церемония открытия обновленного корпуса.
 
После реконструкции в гимназии появились улучшенные технологии, оборудование, подходы, современная мебель, сообщили в администрации города. Гимназия существует 75 лет, за которые старое здание пришло в негодность. Было принято решение построить новую школу, куда перевели гимназистов на время реконстуркции.

Теперь в гимназии даже есть свой стоматологический кабинет для учеников и преподавателей, а также мультимедийный класс с функциями конференц-зала, два спортзала.

  • Гимназия рассчитана на 550 человек, все ученики будут учиться в одну смену.

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Маша Шмурыгина, 18.08.2017, 19:40
Тэги: Школа
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