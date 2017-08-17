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В Екатеринбурге приставы арестовали унитазы и мебель для ванной у должника

В Екатеринбурге приставы арестовали унитазы и мебель для ванной у должника
16+
Фото: УФССП по Свердловской области
Компания не выплатила 700 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали мебель для ванной команты, унитазы и ванны компании, чей долг достиг 700 тысяч рублей.
 
Екатеринбуржец заказал у компании по продаже сантехники, мебели для ванных комнат и санузлов товар на крупную сумму, но так и не получил его в срок и попросил вернуть деньги. Компания, однако, заказчику отказала, после чего он обратился в суд.
 
Однако и после решения суда компания отказалась отдавать клиенту долг в 500 тысяч рублей. Кроме этого, у поставщика мебели тоже оказались претензии к компании, которая не выплатила 200 тысяч рублей за товар.
 
  • В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Они арестовали имущество компании на общую сумму в 700 тысяч рублей. Если должник не вернет деньги заказчику и поставщику, имущество будет продано на торгах.

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Маша Шмурыгина, 18.08.2017, 12:39
Тэги: Деньги, Фото
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