В Екатеринбурге приставы арестовали унитазы и мебель для ванной у должника

Компания не выплатила 700 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали мебель для ванной команты, унитазы и ванны компании, чей долг достиг 700 тысяч рублей.

Екатеринбуржец заказал у компании по продаже сантехники, мебели для ванных комнат и санузлов товар на крупную сумму, но так и не получил его в срок и попросил вернуть деньги. Компания, однако, заказчику отказала, после чего он обратился в суд.

Однако и после решения суда компания отказалась отдавать клиенту долг в 500 тысяч рублей. Кроме этого, у поставщика мебели тоже оказались претензии к компании, которая не выплатила 200 тысяч рублей за товар.