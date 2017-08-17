В Екатеринбурге QR-код позволит узнать об отменном маршруте

В августе перестанут ходить автобусы номер 20 и 035.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Официальный портал администрации города сообщает, что в августе в Екатеринбурге отменяется два маршрута: № 20 («Пехотинцев» - «Площадь 1905 года») и № 035 («Ботаническая» - «Уралтехгаз») в связи с завершением договора.

В Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга рассказали, что на остановках, через которые проезжают эти маршруты, специалисты расклеят объявления с предупреждающей информацией и QR-кодом. Код ведет на официальный портал Екатеринбурга, где размещена вся необходимая информация.

Специалисты мэрии подчеркивают, что у этих маршрутных линий есть дубли, поэтому транспортного коллапса не случится.

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