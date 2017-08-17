В Каменске-Уральском двухлетний малыш подавился конфетой и умер

В Следственном комитете отказываются от комментариев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
В Каменске-Уральском двухлетний ребенок умер после того, как подавился конфетой. По информации портала KU66.ru, трагедия произошла в микрорайоне Бараба у школы № 38 17 августа.
– Возле школы мама дала двухлетнему мальчику конфету, а тот подавился и умер, – рассказывает собеседник портала Артур.
По данным сайта "Виртуальный Каменск", мама ребенка 1998 года рождения.
- В областном управлении Следственного комитета комментировать ситуацию отказались.
- Добавим, что на этой неделе в Ревде стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика. Ребенку удалось связаться с родителями благодаря часам с геолокацией и кнопкой SOS.
- А на прошлой неделе в Екатеринбурге "Лада Приора" сбила двух подростков на мотоцикле.