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В Каменске-Уральском двухлетний малыш подавился конфетой и умер

В Каменске-Уральском двухлетний малыш подавился конфетой и умер
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В Следственном комитете отказываются от комментариев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В Каменске-Уральском двухлетний ребенок умер после того, как подавился конфетой. По информации портала KU66.ru, трагедия произошла в микрорайоне Бараба у школы № 38 17 августа.

– Возле школы мама дала двухлетнему мальчику конфету, а тот подавился и умер, – рассказывает собеседник портала Артур.

По данным сайта "Виртуальный Каменск", мама ребенка 1998 года рождения.

  • В областном управлении Следственного комитета комментировать ситуацию отказались.
  • Добавим, что на этой неделе в Ревде стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика.  Ребенку удалось связаться с родителями благодаря часам с геолокацией и кнопкой SOS.
  • А на прошлой неделе в Екатеринбурге "Лада Приора" сбила двух подростков на мотоцикле.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 18.08.2017, 14:14
Тэги: Новости дня, Смерть, Новости
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