В Кушве изъяли 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Общая цена спиртного – 4 231 200 рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Полиция Кушвы изъяла огромную партию нелегального алкоголя. В ходе рейда была остановлена фура MAN, в прицепе которой обнаружили 1032 коробки. Внутри находились 20 640 пол-литровых бутылок на общую сумму 4,2 миллиона рублей.
Все спиртное изъяли и передали на экспертизу.
– Марки на бутылках изготовлены типографским способом не по технологии производства ГОЗНАК и потому являются поддельными, – сообщает МВД Свердловской области.
В ходе следствия был найден владелец товара. Им оказался местный житель 1974 года рождения. В его доме нашли поддельные акцизные марки.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство".
- Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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