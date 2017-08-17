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В Свердловской области накрыли крупнейшее в УрФО производство поддельного алкоголя

В Свердловской области накрыли крупнейшее в УрФО производство поддельного алкоголя
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Фото: Росалкогольрегулирование
Силовики арестовали более 100 тысяч спиртосодержащей жидкости, более 56 тысяч литров спирта и 257 тысяч бутылок водки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

Сотрудники Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов ликвидировали крупнейшее подпольное производство алкоголя в Уральском федеральном округе, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
Цех накрыли во время проверки в поселке Лосиный (Березовский городской округ), где обнаружили три автоматические линии розлива, емкостной парк, около 100 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 56 тысяч литров этилового спирта и 257 тысяч бутылок водки разных марок.
 
 
 
Вся алкоголь изготавливался без лицензии, продукция была маркирована поддельными марками. В ведомстве отметили, что это крупнейшее нелегальное производство алкоголя в УрФО.
 
 
  • Все оборудование, сырье и алкоголь арестовали. Региональное управление Росалкогольрегулирования проводит административное расследование.

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Маша Шмурыгина, 18.08.2017, 16:49
Тэги: Фото
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