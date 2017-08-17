Выбираем пути объезда: как транспорт Екатеринбурга будет жить в День города

НАША подготовила для горожан удобную карту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

День города в Екатеринбурге традиционно связан с большим количеством перекрытий улиц и изменений маршрутов общественного транспорта. Чтобы читателям НАШЕЙ было проще продумать свои поездки на ближайшую субботу и решить, как вернуться домой после салюта, мы приготовили специальную карту, на которой вы найдете всю актуальную информацию.

Что перекроют?

Недоступен для транспорта практически полностью будет весь центр Екатеринбурга. Улицу Ленина перекроют от Московской до Карла Либкнехта, та же участь ждет и параллельную Малышева. 8 Марта станет "пешеходной" от Радищева до слияния с Бориса Ельцина и дальше до Челюскинцев. Также для автомобилей закроют все улочки вокруг Литературного квартала – Горького, Дзержинского, Пролетарскую, Царскую, Первомайскую и Толмачева. Также перекрытия запланированы в Академическом районе – там нельзя будет проехать на участке Вильгельма де Геннина от Академика Сахарова до Павла Шаманова. На нашей карте все перекрытия отмечены красным цветом.

Как будет ходить транспорт днем?

Перекрытие улиц скажется на движении общественного транспорта, маршруты которого лежат по закрытым участкам. Для трамваев недоступна будет только улица Ленина – ее планируют объезжать либо по Московской-Челюскинцев-Ленина (13, 18, 26 и 27 трамваи), либо по Куйбышева (6 и 15 трамваи).

Автобусы обойдут закрытые участки по ближайшим открытым улицам. Например, маршрут № 50 объедет Ленина по Мамина-Сибиряка, Малышева, Розы Люксембург и Куйбышева. А некоторые маршруты будут укорочены: № 13 и 32 поедут только до остановки "Гостиница Центральная", а № 57 – только до "Южной".

На чем можно будет уехать ночью?

Горожан, которые планируют после салюта добираться до дома общественным транспортом, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ожидать сразу в нескольких точках. Загрузят перевозчики улицу Ленина: сразу в трех точках (перекрестки с Московской, Вайнера и Луначарского) будут стоять трамваи, а от Оперного театра жители Екатеринбурга смогут уехать на автобусах. На троллейбусы можно будет сесть на Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева) и на перекрестках Малышева с Луначарского и Московской. На карте все участки скопления общественного транспорта отмечены синим цветом.

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