Адвокат Руслана Соколовского будет защищать организаторов массовой драки солдат в Елани

После инцидента в пресс-службе ЦВО факт того, что в ходе драки использовалось холодное оружие, опровергали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В начале августа в Еланском военном гарнизоне порядка 160 военнослужащих приняли участие в массовой драке. 14 бойцов были госпитализированы.

По версии следствия, зачинщиками массового побоища были бойцы, приехавшие в военную часть из Тувы.

Защитой одного из предполагаемых зачинщиков займется Алексей Бушмаков. Он стал широко известен как адвокат скандального блогера Руслана Соколовского.

Как рассказал сам Бушмаков, он защищает одного из трех тувинцев. По версии следствия, они участвовали в групповом избиении.

– Один бил, а двое якобы ему помогали. Мой подзащитный в статусе подозреваемого, сейчас находится в части, — сказал юрист в разговоре с НАШЕЙ. Алексей Бушмаков пообещал сообщить подробности позднее.

В пресс-службе Центрального военного округа факт массовой драки подтвердили, однако информацию о том, что бойцы применяли холодное оружие, в ведомстве опровергли. Также в ЦВО отметили, что все контрактники в момент инцидента были трезвые.

Напомним, недавно мы писали о другом инциденте, также случившемся в Еланской "учебке". Тогда контрактник сломал челюсть солдату-срочнику.

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