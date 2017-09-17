Дело екатеринбуржца Виталия Сиволапа, который сбросил на судебного пристава бутылку виски, передали в суд

Ему грозит пожизненный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Сиволапа, который сбросил бутылку виски на судебного пристава в октябре прошлого года.

Он обвиняется по статьям "Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица, и из мести за такую деятельность", и "Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта".