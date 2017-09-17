Дело екатеринбуржца Виталия Сиволапа, который сбросил на судебного пристава бутылку виски, передали в суд

Ему грозит пожизненный срок.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Сиволапа, который сбросил бутылку виски на судебного пристава в октябре прошлого года.
Он обвиняется по статьям "Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица, и из мести за такую деятельность", и "Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта".
- Все произошло 5 октября 2016 года. Судебные приставы приехали на Ботанику по работе. В момент, когда они планировали зайти к должнику в квартиру, к подъезду подъехал мужчина на автомобиле Land Rover.
- Судя по госномерам, машина была в списке описываемого имущества должника. Мужчина оставил машину приставам, заявив, что управляет ею лишь по доверенности, и ушел в подъезд.
- После этого из окна упала бутылка из-под виски Chivas Regal. Пристав Сергей Дмитриев с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в ГКБ № 24, где позже скончался.
- Должник был задержан позже на приеме у врача.
- Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы.