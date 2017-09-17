Два десятка свердловских электричек перестанут ходить через неделю

Это связано с переходом на зимний график.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Через неделю электрички Свердловской области перейдут на зимний график. В связи с этим два десятка пригородных поездов перестанут курсировать.

– Изменения в расписании пригородных поездов размещаются на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении "Пригород" и Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" бесплатно по номеру 8-800-775-00-00, – сообщается на сайте Свердловской пригородной компании.

С 25 сентября отменяются следующие пригородные поезда:

- № 6521 и № 6522 на направлении Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

- № 6632 на направлении Екатеринбург-Пасс. – Колчедан;

- № 6620 и №6619 на направлении Екатеринбург-Пасс. – Храмцовская;

- № 6441 и №6442 на направлении Екатеринбург-Пасс. – Мурзинка;

- № 6823 и №6824 на направлении Нижний Тагил – Кушва;

- № 6951 и №6952 на направлении Серов – Бокситы;

- № 6482 и № 6481 на направлении Екатеринбург-Пасс. – Полевской;

- № 6591 и № 6594 на направлении Дружинино – Михайловский Завод.



С 30 сентября отменяется пригородный поезд № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск.

С 28 октября отменяются следующие пригородные поезда:

- № 6094 и № 6093 на направлении Сургут – Ульт-Ягун;

- № 7052 и № 7501 на направлении Ульт-Ягун – Нижневартовск-1.

С 25 сентября назначается пригородный поезд № 6602 сообщением Екатеринбург-Пасс – Каменск-Уральский.

С 25 сентября по 20 апреля 2018 отменяются остановки на следующих остановочных пунктах:

- о.п. Плюсниха, о.п. 202 для пригородных поездов № 6393, № 6394, № 6391, №6396;

- о.п. 33 км и о.п. 161 км для пригородных поездов № 6891/6892, № 6895/6896;

- о.п. 161 км для пригородных поездов № 6778, № 6773,№ 6785;

- о.п. 33 км для пригородных поездов № 6897/6898, № 6893/6894;

- о.п. 178 км и о.п. Винокурово для пригородных поездов № 6681, № 6684;

- о.п. Винокурово для пригородных поездов № 6683, № 6682;

- о.п. 2 км для пригородных поездов № 6851, № 6852, № 6865, № 6864;

- о.п. 213 км, о.п. 203 км, о.п. Рзд Упор, 124 км, о.п.117 км для пригородных поездов № 6673, № 6674, № 6677, № 6670;

- о.п. 218 км для пригородных поездов № 6673, № 6674;

- о.п. 148 км, о.п. 137 км, о.п. 130 км для пригородного поезда №6677;

- о.п. 152 км для пригородного поезда № 6670;

- о.п. 148 км для пригородного поезда № 6674;

- о.п. Берлога для пригородных поездов № 7235, № 7237, № 7236;

- о.п. Вершина, о.п. Берлога для пригородных поездов № 7239, № 7240;

- оп. 224 км для пригородного поезда № 6740;

- о.п. Соснята для пригородного поезда № 6777 .

С 1 ноября отменяются остановки на о.п. 109 км для электричек № 6353, № 6354, № 6355, № 6352.

С 24 сентября пригородные поезда № 7239, № 6503, № 6506, № 6507, № 6606, № 6609, № 6612, № 6614, № 6712, № 6713, № 6715, № 6714 будут ходить по четыре вагона.

С 25 сентября пригородные поезда № 6704, № 6703 по пятницам курсируют по шесть вагонов, в остальные дни - по четыре вагона.

С 2 октября № 7351, № 6172, № 6173, № 7354 будут ходить по четыре вагона.

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