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Не хватает денег даже на ремонт тротуаров: стали известны самые неблагоустроенные города Свердловской области

Не хватает денег даже на ремонт тротуаров: стали известны самые неблагоустроенные города Свердловской области
16+
Фото: "Гражданский патруль"
А возглавили антирейтинг - Верхняя и Нижняя Салда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Организация "Гражданский патруль" составил рейтинг самых грязных и неблагополучных в эстетическом смысле городов Свердловской области. Верхняя и Нижняя Салда особенно поразили активистов движения, которые рейды в разные города региона.

На фото от организаторов антирейтинга: Нижняя Салда, ул. Строителей, 44, разрушена дорога. 

Масштабный рейд по Свердловской области стартовал еще в марте. За это время активисты обследовали шестнадцать городов Свердловской области, составив по каждому отдельную карту нарушений. В поле зрения общественников попали удицы, остановки, ямы и тротуары, мусор и открытые колодцы.

Рейтинг самых неблагоустроенных городов Свердловской области (от самых грязных до относительно благополучных): Верхняя Салда и Нижняя Салда, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Невьянск и Цементный, Серов, Арамиль, Верхняя Пышма, Березовский, Полевской, Среднеуральск, Кушва, Ревда, Кировград, Красноуральск, Сухой Лог. 

На фото: Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35

города

– Проблемы с благоустройством повсеместны. Думаю, это, в том числе, результат отмены прямых выборов. У местных мэров нет мотивации заниматься благоустройством территорий, - отметил глава "Гражданского патруля" в Свердловской области Роман Тихонов.

Фото: Каменск-Уральский, у ЦГБ №2. 

города

Организаторы говорят, что места в рейтинге - условны, поскольку в целом картина везде одинаковая. Проблемы с благоустройством повсеместны. У местных мэров нет мотивации заниматься благоустройством территорий.

На фото: Каменск-Уральский, остановка "Техучилище"

города

– У местных муниципалитетов катастрофически не хватает средств даже на текущее содержание тротуаров, не говоря уже о каких-то более серьезных проектах по реконструкции улиц. И получаем  уровень благоустроенности наших городов, – прокомментировал Роман Тихонов.

города

  • В следующем году "Гражданский патруль" готов повторить рейды по уральским городам и проверить, какие нарушения чиновники устранили, а какие нет.

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Галина Исакова, 18.09.2017, 19:00
Тэги: ЖКХ, Фото, Красота
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