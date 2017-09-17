Официально: Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Инаугурация прошла в театре эстрады.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В понедельник, 18 сентября, Евгений Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области. Церемония инагурации прошла в Уральском театре эстрады.

Первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий зачитал поздравление Куйвашеву от Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко, Митрополита Кирилла и Аркадия Чернецкого.

Куйвашев будет занимать пост главы Свердловской области ближайшие пять лет. На губернаторских выборах, которые прошли 10 сентября, выдвиженец от "Единой России" набрал более 62% голосов.

Согласно уставу региона, с этого момента областное правительство должно прекратить свои полномочия. Новый состав правительства будет утвержден в ближайшее время.

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