Защищают от вандалов: памятник детству «Папа, ты где?» в ЦПКиО обнесли железным забором

Накануне аналогичную скульптуру сломали в Березовском.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге скульптуру "Папа, ты где?" обнесли железным забором. Фотографии защищенного памятника опубликовали в группе "Интересный Екатеринбург".

Эти антивандальные меры – реакция на разрушение аналогичной скульптуры в Березовском. Там памятник не простоял и суток.

– Установить забор – это решение администрации парка Маяковского, принятое после того, что случилось с монументом в Березовском, – рассказал НАШЕЙ Сергей Лукин, один из координаторов проекта "Папа, ты где?". – В ближайшее время мы планируем покрасить этот забор и "облагородить" территорию вокруг памятника.

Тем не менее, горожане не в восторге от такой защиты монумента.

– Нельзя ставить памятники за решетку. Вон есть же стела Ельцину, и ее не решеткой обносят, а установили пост полиции. Вот и тут надо либо охранять, либо сам памятник покрепче сделать, – уверенна одна из подписчиц "Интересного Екатеринбурга".

Сергей Лукин добавил, что сейчас решается вопрос о будущем скульптуры в Березовском – так как восстановить ее нельзя, возможно, она будет сделана заново.

Напоминаем, скульптуру "Папа, ты где?" нашли разрушенной в Березовском накануне.

Так как сделан памятник из гипса, восстановлению он не подлежит.

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