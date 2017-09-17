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Эксперты выяснили причину смерти пенсионера на аттракционах в ЦПКиО

Эксперты выяснили причину смерти пенсионера на аттракционах в ЦПКиО
16+
Фото: Евгений Старокожев/Facebook
Как оказалось, у него было больное сердце.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В правоохранительных органах рассказали, из-за чего умер пожилой мужчина после катания на аттракционах в Екатеринбурге, сообщает "КП-Екатеринбург". Теперь будут проверять и работу врачей скорой.

– Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Информация о том, что "скорая помощь" долго ехала к месту происшествия, также будет проверена, – пояснили следователи Октябрьского района Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.

По данным "КП-Екатеринбург", эксперты выяснили, что причиной смерти пенсионера стало его заболевание.

– Пенсионер скончался от имеющейся у него кардиомиопатии. Это заболевание сердца, – уточнил источник издания.

  • Эксперты объясняют, что при таком заболевании мужчине вообще не следовало идти на аттракционы. 
  • В субботу 62-летний пенсионер катался на вращающейся качели, когда ему стало плохо. Посетитель аттракциона потерял сознание. Как оказалось, в парке не было ни врачей, ни аптечки. Вызванная скорая ехала 40 минут, позже выяснили, что у врача не было необходимых препаратов, а дефибриллятор не сработал. Мужчина умер прямо в парке.

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Марина Подкорытова, 18.09.2017, 18:34
Тэги: Происшествия, Смерть, Жизнь в городе
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