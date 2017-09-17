Прогноз погоды в Екатеринбурге с 18 по 22 сентября

Рабочая неделя выдастся пасмурной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Предстоящие пять дней в Екатеринбурге будет прохладно и пасмурно. По данным Гидрометцентра России, под конец рабочей недели температура воздуха опустится до +12.

В понедельник, 18 сентября, днем до +13, переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

Во вторник, 19 сентября, ночью +4, днем +14, ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный 2 м/с.

В среду, 20 сентября, ночью +10, днем +17, облачно с дождем. Ветер западный 3 м/с.

В четверг, 21 сентября, ночью +7, днем +12, ожидается дождь.

В пятницу, 22 сентября, ночью всего +3, днем +13, с дождем.

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