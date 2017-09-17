В Березовском экс-сотрудника администрации будут судить за мошенничество с муниципальной землей

Ущерб бюджету превысил 9,6 миллиона рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
В Березовском перед судом предстанет бывший сотрудник местной администрации, обвиняемый в мошенничестве с муниципальной землей.
С февраля по апрель 2014 года 40-летний директоре частной компании незаконно приобрел в собственность предприятия участок земли площадью 1336 квадратных метров в центре Березовского. Участков использовался как парковка.
– Следует отметить, что незадолго до назначения на должность директора организации, обвиняемый работал в администрации Березовского городского округа в должности директора отдела по оказанию муниципальных услуг и непосредственно занимался проверкой документации, связанной с оформлением данному предприятию права аренды на указанный земельный участок, – сообщили в областной прокуратуре.
Будучи уже директором, обвиняемый заполнил декларацию о заведомо несуществующем на этом участке "доме сторожа", а затем оформил на возглавляемую им компанию право собственности на этот дом. После, благодаря наличию "дома" на арендованном участке, предприятие купило этот участок у администрации Березовского по заниженной цене 730 тысяч рублей.
- Между тем кадастровая стоимость земельного участка на тот момент составляла более 10,4 миллиона рублей. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 9,6 миллиона рублей, отмечают в прокуратуре.
- После начала прокурорской проверки обвиняемый уволился из компании, после чего она вернула в собственность администрации Березовского незаконно купленный участок. Уголовное дело направлено в суд.
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