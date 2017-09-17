В Березовском экс-сотрудника администрации будут судить за мошенничество с муниципальной землей

Ущерб бюджету превысил 9,6 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В Березовском перед судом предстанет бывший сотрудник местной администрации, обвиняемый в мошенничестве с муниципальной землей.

С февраля по апрель 2014 года 40-летний директоре частной компании незаконно приобрел в собственность предприятия участок земли площадью 1336 квадратных метров в центре Березовского. Участков использовался как парковка.

– Следует отметить, что незадолго до назначения на должность директора организации, обвиняемый работал в администрации Березовского городского округа в должности директора отдела по оказанию муниципальных услуг и непосредственно занимался проверкой документации, связанной с оформлением данному предприятию права аренды на указанный земельный участок, – сообщили в областной прокуратуре.

Будучи уже директором, обвиняемый заполнил декларацию о заведомо несуществующем на этом участке "доме сторожа", а затем оформил на возглавляемую им компанию право собственности на этот дом. После, благодаря наличию "дома" на арендованном участке, предприятие купило этот участок у администрации Березовского по заниженной цене 730 тысяч рублей.

Между тем кадастровая стоимость земельного участка на тот момент составляла более 10,4 миллиона рублей. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 9,6 миллиона рублей, отмечают в прокуратуре.

После начала прокурорской проверки обвиняемый уволился из компании, после чего она вернула в собственность администрации Березовского незаконно купленный участок. Уголовное дело направлено в суд.

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