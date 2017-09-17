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«Здесь никто никуда не спешит»: в центре Екатеринбурга сорвали ремонт дороги

"Здесь никто никуда не спешит": в центре Екатеринбурга сорвали ремонт дороги
16+
Фото: Facebook Максима Путинцева
Перекресток Мамина-Сибиряка и Первомайской должны были открыть 17 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Дорожные службы сорвали сроки ремонтных работ на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Первомайской. Как и прежде на месте стоят ограждения, лежат готовые к установке новые трубы, но нет рабочих и строительной техники.

– Достали пробки, говорите? Надоело опаздывать, говорите? Доколе, говорите? Ну-ну. Вот ответ. Перекресток Первомайская – Мамина-Сибиряка. За неделю ничего не изменилось. Здесь никто никуда не спешит, – написал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Екатеринбурге Максим Путинцев.

  • Добавим, что ремонт на данном участке начался 23 августа и должен был быть закончен 17 сентября.

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Олег Галимов, 18.09.2017, 13:09
Тэги: Новости дня, Дороги, Авто
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