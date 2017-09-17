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В Екатеринбург привезут православную святыню из Греции

В Екатеринбург привезут православную святыню из Греции
16+
Фото: Екатеринбургская епархия
Мощи святого великомученика Димитрия Солунского пробудут в Храме-на-Крови до 1 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Святыня православного мира – ковчег с десницей великомученика Димитрия Солунского прибудет в Екатеринбург из Греции 19 сентября, сообщает городская епархия.

Встреча святыни состоится в 16.45 в Храме-на-Крови. Ее доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) из Элладской православной церкви.

Мощи великомученика пробудут в городе до 1 ок­тября 2017 года.

  • Отмечается, что память святого Димит­рия Солунского издре­вле связывалась на Руси с воинским подви­гом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспеха­х, с копьем и мечом в руках.
  • Память святого велик­омученика Димитрия Солунского празднуется церковью 8 ноября.

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Олег Галимов, 18.09.2017, 14:31
Тэги: Новости дня, Религия, Новости
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