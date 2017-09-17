В Екатеринбург привезут православную святыню из Греции

Мощи святого великомученика Димитрия Солунского пробудут в Храме-на-Крови до 1 октября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
Святыня православного мира – ковчег с десницей великомученика Димитрия Солунского прибудет в Екатеринбург из Греции 19 сентября, сообщает городская епархия.
Встреча святыни состоится в 16.45 в Храме-на-Крови. Ее доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) из Элладской православной церкви.
Мощи великомученика пробудут в городе до 1 октября 2017 года.
- Отмечается, что память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках.
- Память святого великомученика Димитрия Солунского празднуется церковью 8 ноября.
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