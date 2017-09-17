В Екатеринбурге на четыре дня перекроют проезд по улице Онуфриева

Ограничения начнут действовать уже завтра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
19 сентября дорожники частично перекроют движение для транспорта по улице Начдива Онуфриева.
– Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой" закроет движение транспорта по улице Начдива Онуфриева в районе проезда Решетникова, 22а, – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Ограничения связаны с проведением ремонта участка тепловой сети. Работы пройдут с 19 по 23 сентября.
Объехать перекрытый участок будет можно по улицам Чкалова, Академика Бардина и проезду Решетникова.
- Напомним, дорожные службы сорвали сроки сдачи ремонтных работ на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Первомайской
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!