В Екатеринбурге на «зебрах» с интервалом в пять минут сбили двух женщин

Сегодня утром, 18 сентября, в двух районах города с небольшим интервалом произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. В обоих случаях инциденты случились на "зебре".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло в 07.55 по адресу: проспект Космонавтов, 13. Водитель Opel Corsa ехал по Космонавтов со стороны Артинской в сторону переулка Полимерный по правому ряду. Неожиданно на проезжей части появилась 20-летняя девушка, перебегавшая дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

– По предварительной информации, девушка перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

От удара девушку отбросило на соседний автомобиль. После аварии пешехода доставили в 24-ю ГКБ с тяжелыми травмами.

Второй наезд на пешехода произошел в 08.00 по адресу Металлургов, 24а.

Водитель Ford Fusion, двигаясь по Металлургов со стороны Рабочих, при повороте налево, на Викулова, наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая шла на зеленый сигнал светофора.

По словам 34-летнего водителя машины, на перекрестке улиц Металлургов и Викулова он пропускал встречный транспорт. Пропустив его, начал поворачивать налево, но не увидел пешехода.

Пострадавшая 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ушибами была госпитализирована.

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 162 наезда на пешехода, в результате которых 18 человек погибли и 150 ранены, сообщили в ГИБДД.

Накануне, на Малышева под колесами иномарки погиб мужчина.

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