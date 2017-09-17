В Екатеринбурге прошли съемки исторического фильма о гибели царской семьи

В ленте будут показаны только факты: документы, рассказы историков, мнения экспертов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В Екатеринбурге прошли съемки фильма о событиях 1918 года. Документальный фильм к столетию расстрела царской семьи снимает телеканал "История". Съемочная группа посетила Ганину Яму и Храм-на-Крови, а также пообщалась с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, передает сайт епархии.

Автора фильма Алексея Денисова интересовало, какой главный исторический урок вынесли люди, исходя из того, что произошло 100 лет назад – "какое-то беснование и торжество сатанизма, которое вдруг охватило нашу Родину, ввергло ее в пучину немыслимых страданий".

– До сих пор мы не можем достичь для себя неких высот человеческого бытия, которые были совершены к 1913 году. Страна чувствовала себя самодостаточной, страна твердо стояла на ногах. Вопрос в том, что нужно ценить то, что мы имеем в этой жизни, – приводит слова митрополита сайт епархии Екатеринбурга.

Создатели определяют жанр будущего фильма как исторический детектив. В нем не будет никаких постановочных кадров, только факты: документы, рассказы историков, мнения экспертов.

Далее съемки картины пройдут Санкт-Петербурге, Англии, где запланировано интервью с историками и потомками дома Романовых.

Премьера фильма состоится следующим летом на телеканале "История".

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