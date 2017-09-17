В Екатеринбурге вынесли приговор гастарбайтеру, который поджег барак с родственниками

Мужчина проведет в колонии ближайшие 16 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Свердловский областной суд вынес приговор мигранту, который устроил пожар с погибшей женщиной в двухэтажном бараке на улице Прониной в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, мужчину приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.

Пожар случился 23 мая 2016 года. В этот день злоумышленник выпивал в гостях у родственника. Как это часто бывает, между пьяными мужчинами разгорелась словесная перепалка. Из-за этого, осужденный устроил пожар в бараке, полив лестничный пролет жидкостью для розжига.

Перед поджогом мужчина заблокировал подпорками двери квартиры, в которой проживал его племянник с беременной женой, а также двое пожилых людей и двухлетний ребенок. Спастись удалось всем, кроме 50-летней женщины из соседней квартиры, которая погибла от отравления продуктами горения. Травмы получили три человека.