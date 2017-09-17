В Камышлове экс-директора «Водоканала» приговорили к шести годам за растраты

Ущерб предприятию составил 960 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Камышловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП "Водоканал Камышлов" Сергея Сажаева. Мужчина был признан виновным в присвоениях и растратах в крупном размере, совершенных с использованием служебного положения.

– В ходе судебного следствия установлено, что Сажаев, являясь директором муниципального предприятия, в период с мая 2012 года по декабрь 2015 года заключил фиктивные договоры возмездного оказания услуг, после чего совершил присвоение и растрату вверенных ему денежных средств предприятия на общую сумму свыше 960 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд приговорил Сергея Сажаева к шестилетнему сроку лишения свободы в колонии общего режима и 20-тысячному штрафу.

Кроме того, суд полностью удовлетворил исковое заявление МУП "Водоканал-Камышлов" о взыскании с осужденного 945 тыс. рублей в счет погашения ущерба, причиненного Сажаевым предприятию.

На имущество экс-директора муниципального предприятия (земельный участок, дом, автомобиль) судом наложен арест.

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