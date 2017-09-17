В Свердловской области из-за количества простывших детей закрыли 45 групп в садиках

Процент заболевших вырос вполовину по сравнению с первой неделей сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В Свердловской области за прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, заболело 24 тысячи человек простудой и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, показатель заболеваемости составил 58,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога, но выше уровня прошлой недели вполовину. При этом специалисты отметили интенсивный темп роста заболеваемости среди школьников.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю было зарегистрировано 10,8 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Заболеваемость по сравнению с неделей до этого выросла на 52%, но эпидемический порог не превышен.

На пятницу, 15 сентября, в 36 детсадах области закрыли на карантин 45 групп, в 4 школах перевели на домашнее обучение 5 классов, полностью закрыли детсад №1 в Алапаевске.

По предварительным диагнозам, за 38 календарную неделю зарегистрировано 383 случая пневмонии.