В Свердловской области из-за количества простывших детей закрыли 45 групп в садиках

Процент заболевших вырос вполовину по сравнению с первой неделей сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017
В Свердловской области за прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, заболело 24 тысячи человек простудой и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре.
Как уточнили в ведомстве, показатель заболеваемости составил 58,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога, но выше уровня прошлой недели вполовину. При этом специалисты отметили интенсивный темп роста заболеваемости среди школьников.
В Екатеринбурге за прошедшую неделю было зарегистрировано 10,8 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Заболеваемость по сравнению с неделей до этого выросла на 52%, но эпидемический порог не превышен.
На пятницу, 15 сентября, в 36 детсадах области закрыли на карантин 45 групп, в 4 школах перевели на домашнее обучение 5 классов, полностью закрыли детсад №1 в Алапаевске.
По предварительным диагнозам, за 38 календарную неделю зарегистрировано 383 случая пневмонии.
- В Свердловской области уже стартовала активная вакцинация населения против гриппа. На начало сентября на областной склад поступила половина необходимого объема вакцины для детей и почти столько же для взрослых. В полном объеме вакцину должны привезти до 15 октября.
- На 14 сентября в Свердловской области были привиты 118,6 тысяч человек.
- В этом году ожидают эпидемию "свиного гриппа".