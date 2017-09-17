В Свердловской области утвердили новые правила отлова собак

Службам запретили ловить животных на глазах у детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Свердловское правительство утвердило правила отлова бездомных собак, сообщает "Областная газета".

Так, заниматься отловом бродячих псов могут только совершеннолетние люди, не состоящие на учете у психиатра и имеющие прививку от бешества. Нельзя отлавливать собак, которые находятся на привязи, или ради их убийства, если только животное не угрожает жизни и здоровью людей.

Службам отлова запрещается ловить псов на глазах у детей. Перевозить собак можно только в специальном фургоне, в котором нет острых углов, щелей и есть подстилка на полу. Живые и мертвые животные должны перевозиться отдельно.

Если отловлена собака с чипом или иным знаком принадлежности, информация об этом публикуется в СМИ и интернете. Если хозяин не найдется, сообщение передается в полицию.

Пойманные собаки должны находиться на карантине 10 дней, за это время их должен обследовать ветеринар. Все пункты содержания животных должны иметь площадки для выгула.

У собак, которые содержатся в таких пунктах, должна быть пища и питьевая вода. Умерщвлять псов разрешено только с помощью медикаментов.

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