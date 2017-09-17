Ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге на площади 1905 года

Организаторы обещают, что продукцию они будут продавать по ценам ниже, чем в магазинах города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Традиционная ярмарка овощей и фруктов заработает в выходные, 23 и 24 сентября на площади 1905 года в Екатеринбурге. Заявки на участие подали уже более 70 предприятий и компаний со всего Урала. Приедут производители сельхозпродукции не только Урала, но и Татарстана. Организаторы обещают, что продукцию они будут продавать по ценам ниже, чем в магазинах города. Садоводы-любители смогут приобрести инвентарь, декоративные мелочи для дачи и сада. Гостей ярмарки ждет угощение и пироги. Обычно торговые ряды на площади работают с 9.00 до 16.30.

– Администрация Екатеринбурга поясняет, что на время проведения ярмарки стоянка машин на площади 1905 года запрещена, так как на ней разместятся торговые ряды, которые будут открыты в субботу и воскресенье, 23 и 24 сентября, с 09.00 и до 16.30, – прокомментировали в мэрии.

Автопарковка на площади закроется с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья. Как поясняют организаторы, обычно автомобилисты паркуют машины на соседних к площади улицах Урицкого и Володарского, либо пользуются подземным паркингом в "Пассаже".

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